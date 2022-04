https://it.sputniknews.com/20220408/russia-ministero-della-difesa-distrutto-centro-di-addestramento-per-mercenari-a-nord-est-di-odessa-15837802.html

Russia, Ministero della Difesa: distrutto centro di addestramento per mercenari a nord-est di Odessa

Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per... 08.04.2022, Sputnik Italia

Le forze armate russe hanno distrutto un centro di addestramento per mercenari stranieri nell'area di Odessa con missili ad alta precisione del sistema missilistico di difesa costiera Bastion, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, il Magg. Gen. Igor Konashenkov. Le forze armate russe hanno distrutto più di 400 droni e 2.000 veicoli blindati durante l'operazione speciale, ha dichiarato oggi, venerdì 8 aprile, Igor Konashenkov.Gli aerei da combattimento russi e le forze missilistiche hanno colpito 81 obiettivi militari ucraini, ha aggiunto, inoltre, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due elicotteri ucraini e cinque droni, inclusi due Bayraktar TB-2.Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per potersi difendere dalle provocazioni ucraine. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine, accusando in seguito le forze ucraine di utilizzare metodi terroristici, come nascondersi dietro i civili e posizionare sistemi militari in aree civili.In risposta l'Occidente ha lanciato una campagna di sanzioni contro Mosca che includono chiusure dello spazio aereo e misure restrittive contro numerosi funzionari ed enti russi, media e istituzioni finanziarie.

