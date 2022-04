Russia espelle 45 diplomatici polacchi

"In risposta alle azioni ostili della Polonia relative all'espulsione dei diplomatici russi, sulla base del principio di reciprocità, sono stati dichiarati "personae non gratae" 45 dipendenti dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia e dei consolati generali della Repubblica di Polonia a Irkutsk, Kaliningrad e San Pietroburgo. Devono lasciare il territorio della Federazione Russa entro la fine della giornata del 13 aprile. La relativa nota è stata consegnata all'ambasciatore di Polonia in Russia", ha affermato il ministero degli Esteri russo.