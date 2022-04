https://it.sputniknews.com/20220408/proteste-in-sri-lanka-i-manifestanti-accusano-il-governo-di-aver-rovinato-unintera-generazione-15839210.html

Proteste in Sri Lanka: i manifestanti accusano il governo di aver rovinato un’intera generazione

Proteste in Sri Lanka: i manifestanti accusano il governo di aver rovinato un’intera generazione

Tommy Yang, un giovane manifestante dello Sri Lanka ha spiegato a Sputnik perché la sua generazione ha deciso di prendere posizione contro il governo durante... 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T23:10+0200

2022-04-08T23:10+0200

2022-04-08T23:10+0200

sri lanka

proteste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/15839701_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_51d42bb70989d2dbf862773d5f808bc3.jpg

Nethmi Sihara Liyanapathirana aveva nove anni quando la guerra civile si è conclusa in Sri Lanka nel 2009. Ma non ricorda che la vita fosse così difficile come lo è oggi. “Avevo nove anni quando la guerra civile finì. Quindi i primi dieci anni della mia vita, la guerra civile era in corso. Durante quel periodo, ci sono state interruzioni di corrente e mancanza di beni essenziali. La mia vita non è stata molto influenzata perché provenivo dalla classe media. Ma ora si è arrivati ​​a un punto in cui tutti i membri della classe media sono stati colpiti dalla crisi attuale", così ha affermato Liyanapathirana a Sputnik, assistente sociale di 22 anni di Colombo, la città più grande in Sri Lanka.I costi del carburante alle stelle, il rapido deprezzamento della rupia e le massicce interruzioni di corrente hanno causato un profondo malcontento tra gli abitanti dello Sri Lanka, in particolare tra le giovani generazioni.Quando alla fine di marzo le interruzioni di corrente a livello nazionale hanno raggiunto più di 10 ore al giorno, sono scoppiate proteste di massa in diverse regioni dello Sri Lanka, dove manifestanti arrabbiati hanno chiesto le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa.Come parte della generazione più giovane dello Sri Lanka che è stata la forza trainante delle proteste, Liyanapathirana si è arrabbiato ancora di più quando il governo ha introdotto il coprifuoco e ha deciso di unirsi lui stessa alle manifestazioni.“ All'inizio ero piuttosto scettico, ma quando hanno annunciato il coprifuoco sabato sera, direi che è stato allora che sono stato davvero spinto oltre il limite” ha detto.Il giovane assistente sociale ha spiegato perché voleva prendere posizione. “Sembrava una delle più grandi ingiustizie a cui abbia mai assistito in vita mia. Quindi sì, ho pensato "Ok, devo fare quello che devo fare" e non ho più avuto paura. Quindi ho pensato: 'Ok, ho bisogno di mettermi in gioco', perché se io e i miei amici non avessimo preso posizione, nessun altro l'avrebbe fatto", ha ricordato.Gli analisti politici in Sri Lanka hanno sottolineato che le proteste erano molto simili ad altre proteste di base nei paesi asiatici vicini, dove le giovani generazioni hanno avviato un movimento senza leader. “La cosa bella di questo è che non viene fatto da nessun partito politico. Queste sono le persone, specialmente le giovani generazioni. C'è uno slogan molto popolare tra questi manifestanti: 'hai rovinato la generazione sbagliata'", ha detto a Sputnik Chamara Sumanapala, un osservatore politico indipendente con sede a Colombo.Per le giovani generazioni in Sri Lanka, come Liyanapathirana, per la prima volta nella loro vita hanno dovuto sperimentare la mancanza di beni di prima necessità. “Lavoro in un bar perché non ho elettricità a casa. E in questo bar vicino a casa mia, il caffè mi costava dalle 250 alle 180 rupie. Ma oggi mi costa 430 rupie. E i prezzi sono quasi raddoppiati per la maggior parte degli elementi essenziali. È qui che le persone sono davvero infastidite e incazzate a causa di cose come il carburante e l'elettricità. Quelle sono necessità di base”, ha detto Liyanapathirana.Il giovane assistente sociale temeva che la terribile situazione nel paese avrebbe portato a una fuga di cervelli in Sri Lanka, come è successo durante la guerra civile. “C'è stata una fuga di cervelli in Sri Lanka negli ultimi 10-15 anni. Fu causato dalla guerra civile. Ma una volta che le persone hanno iniziato a sperimentare com'era la vita nei paesi occidentali, coloro che avevano i mezzi economici, sono emigrati perché hanno capito che lì c'è un tenore di vita migliore. Le persone che inizialmente non volevano migrare, le persone che conosco, gli amici dei miei colleghi, ci stanno pensando, dato lo stato in cui si trova il Paese in questo momento”, ha detto.Il fratello maggiore di Liyanapathirana sta già frequentando un master a Sydney e sua sorella maggiore ha cercato di risparmiare denaro per emigrare in Canada prima che il crollo della rupia la costringesse a raccogliere più fondi.Il tasso di cambio della rupia dello Sri Lanka è balzato da 200 rupie per ogni dollaro USA prima della crisi a ben 300 rupie.L'esperto ha spiegato cosa sarebbe successo se Rajapaksa avesse accettato di dimettersi. “Se si dimette, c'è una disposizione costituzionale per selezionare un nuovo presidente, che deve essere scelto all'interno del parlamento. Ci sono 225 membri in parlamento. Quindi un nuovo presidente sarà eletto dal parlamento, e poi lui [il neoeletto presidente] continuerà per il resto della durata della presidenza”, ha detto Sumanapala.L'analista ha espresso la speranza che il presidente dello Sri Lanka cominci a riconoscere il genuino malcontento tra le giovani generazioni e offra alcuni compromessi per risolvere la crisi. Secondo Sumanapala, nei prossimi giorni averranno più proteste e scioperi generali, poiché i giovani manifestanti non hanno mostrato alcun segno di arrendersi alle loro richieste, mentre più persone provenienti da altri ceti sociali, come avvocati, insegnanti e agricoltori, dovrebbero unirsi alle manifestazioni.

sri lanka

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sri lanka, proteste