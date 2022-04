https://it.sputniknews.com/20220408/mosca-la-crisi-ucraina-non-centra-nulla-con-il-trattato-start-15837660.html

Mosca: la crisi ucraina non c'entra nulla con il Trattato START

La situazione intorno all'Ucraina non ha nulla a che fare con l'attuazione da parte di Russia e Stati Uniti del Trattato sulle misure per ridurre e limitare le... 08.04.2022, Sputnik Italia

All'inizio di questa settimana, il sottosegretario statunitense per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale Bonnie Jenkins ha affermato che Washington e Mosca non sono attualmente in una posizione per avere colloqui sul controllo degli armamenti alla luce degli sviluppi in Ucraina, ma entrambe le parti hanno questioni cruciali da affrontare.New StartA febbraio 2021, la Russia e gli Stati Uniti hanno deciso di prorogare il trattato New START per un periodo di cinque anni. L'accordo si basa affinché ciascuna parte riduca il proprio arsenale nucleare a 700 missili, 1.550 testate e 800 lanciatori.Il New START è entrato in vigore nel 2011 con scadenza il 5 febbraio 2021. È l'unico accordo legalmente vincolante sul controllo degli armamenti nucleari tra i due Paesi che possiedono i più grandi arsenali atomici

