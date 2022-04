https://it.sputniknews.com/20220408/mosca-accusa-la-nato-conduce-una-guerra-per-procura-contro-la-russia-in-ucraina-15841858.html

Mosca accusa: la Nato conduce una guerra per procura contro la Russia in Ucraina

I Paesi della Nato forniscono regolarmente armi all'Ucraina sin da prima dell'inizio delle operazioni speciali della Russia, sebbene Mosca abbia ripetutamente... 08.04.2022, Sputnik Italia

russia

ucraina

nato

occidente

la situazione in ucraina

La Nato si è impegnata in una guerra "per procura" contro la Russia in Ucraina, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Ha sottolineato che l'alleanza ha "rafforzato la convinzione del regime di Kiev che i suoi crimini di guerra e la crudeltà nei confronti dei civili in tutta l'Ucraina rimarranno impuniti". La portavoce ha aggiunto che inviando sempre più armi in Ucraina, la Nato contribuisce al prolungamento del conflitto. La dichiarazione del ministero degli Esteri russo sottolinea anche il fatto che l'alleanza ha regolarmente chiuso gli occhi sui crimini del regime di Kiev. "Jens Stoltenberg ha recentemente evitato di commentare i prigionieri di guerra russi torturati e uccisi da combattenti ucraini. Ha detto che non ne sapeva nulla. O forse semplicemente non vuole saperlo... Tuttavia, ha parlato molto della 'tragedia di Bucha' , affermando che una volta che le forze russe lasceranno le città ucraine, emergeranno "fosse comuni e nuove prove di atrocità e crimini di guerra'. Questi sono doppi standard che sono apparentemente condivisi come un valore comune dall'Occidente", si afferma nella dichiarazione del ministero.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

