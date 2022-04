https://it.sputniknews.com/20220408/israele-eliminato-il-terrorista-che-ha-ucciso-2-persone-a-tel-aviv-15837121.html

Israele, eliminato il terrorista che ha ucciso 2 persone a Tel Aviv

Giovedì sera in un attentato a Tel Aviv almeno due persone sono state uccise e 12 sono rimaste ferite. 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T08:21+0200

2022-04-08T08:21+0200

2022-04-08T08:21+0200

mondo

israele

Le forze di sicurezza israeliane hanno eliminato il terrorista che ha ucciso due persone nel centro di Tel Aviv, riporta il quotidiano Jerusalem Post, citando il Servizio di sicurezza generale israeliano (Shin Bet).Nell'attentato terroristico con una sparatoria avvenuto giovedì sera nel centro di Tel Aviv due persone sono rimaste uccise, quattro feriti sono in condizioni critiche. In totale sono rimaste ferite 12 persone.Venerdì mattina, il terrorista è stato rintracciato a Giaffa, nell'area urbana di Tel Aviv. È stato eliminato in una sparatoria con le forze dell'ordine. Alla sua ricerca hanno preso parte circa 1.000 agenti di polizia, con assistenza di soldati dell'IDF (Forze di difesa israeliane).I media riferiscono che le sparatorie si sono verificate in diversi luoghi del centro di Tel Aviv, inclusa via Dizengoff, famosa per i suoi numerosi ristoranti e bar. Allo stesso tempo, giovedì sera è la fine della settimana lavorativa in Israele.Stando alle informazioni di Shin Bet, l'autore della sparatoria è un palestinese che viveva in Cisgiordania.

2022

Notiziario

