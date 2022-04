https://it.sputniknews.com/20220408/francia-aggredito-sacrestasno-nella-cattedrale-di-tolosa-in-corso-unoperazione-di-polizia-15839001.html

Francia: aggredito sacrestasno nella cattedrale di Tolosa, in corso un'operazione di polizia

Francia: aggredito sacrestasno nella cattedrale di Tolosa, in corso un'operazione di polizia

Una squadra di artificieri è intanto giunta sul posto ed e' stato creato un cordone di sicurezza attorno alla Cattedrale. 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T10:59+0200

2022-04-08T10:59+0200

2022-04-08T10:59+0200

francia

attacco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/830/46/8304664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbdc3dc52f1c5fefd43ef6eef4f93481.jpg

Un'operazione di polizia è in corso a Tolosa dopo che un uomo abcora non identificato ha aggredito un sacrestano nella cattedrale di Saint-Etienne, nel centro della città, secondo BFM TV. Non ci sarebbero feriti, secondo i primi rapporti e la cattedrale è stata evacuata. intanto una squadra di artificieri è giunta sul posto, secondo quanto riferito. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha scritto su Twitter che e' in corso "un'operazione di polizia nel centro di Tolosa" chiedendo alla popolazione locale di evitare la zona, circa 45 minuti dopo ha aggiunto che l'operazione era "finita, senza vittime". Sull'incidente stanno indagando le forze dell'ordine.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, attacco