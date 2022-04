https://it.sputniknews.com/20220408/finlandia-ministero-degli-esteri-consente-la-restituzione-delle-opere-darte-bloccate-alla-russia-15841473.html

Finlandia: Ministero degli Esteri consente la restituzione delle opere d’arte bloccate alla Russia

Il sito del Ministero degli Esteri finlandese ha pubblicato una nota in cui afferma che le opere d'arte provenienti dalle collezioni Russe, e bloccate alla... 08.04.2022, Sputnik Italia

Dopo qualche giorno di tensione le opere d’arte appartenenti ai musei russi potranno tornare a casa, il sequestro era scattato tra il 3 ed il 4 di aprile in quanto le nuove sanzioni imposte dall’UE alla Russia prevedono anche il divieto di trasporto di opere d’arte, e ne autorizzano il sequestro.In questo modo circa 200 opere, tra quadri e sculture, per un valore stimato secondo Reuters in 42 milioni di euro erano state bloccate presso la dogana finlandese.Le opere, appartenenti ai più importanti musei Russi, tra i quali l’Ermitage di San Pietroburgo e la Galleria Tretyakov ed il Museo delle Belle Arti Pushkin di Mosca sono quelle che erano state esposte nelle mostre: "Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a Pompei" in esposizione alle Gallerie d’Italia in Piazza alla Scala a Milano e "La forma dell’infinito" al Museo d'Arte Moderna di Udine.A quanto sembra comunque le nuove sanzioni approvate dall’UE, e che entreranno in vigore a partire dal 9 aprile 2022 “includeranno la possibilità per gli Stati membri di rilasciare permessi per l'esportazione o, per altro trasferimento, di beni culturali inclusi nella cooperazione culturale ufficiale, in Russia"

