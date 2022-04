https://it.sputniknews.com/20220408/fao-prezzi-globali-dei-prodotti-alimentari-raggiungono-i-massimi-causa-eventi-in-ucraina-15839355.html

FAO: prezzi globali dei prodotti alimentari raggiungono i massimi causa eventi in Ucraina

FAO: prezzi globali dei prodotti alimentari raggiungono i massimi causa eventi in Ucraina

I prezzi globali dei prodotti alimentari di base hanno raggiunto i livelli più alti mai raggiunti a causa dell'impatto del conflitto in Ucraina sui mercati dei... 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T12:50+0200

2022-04-08T12:50+0200

2022-04-08T12:50+0200

la situazione in ucraina

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/680/61/6806188_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_94c35a2eb7cf7515e61ecbb39cbdb366.jpg

Lo dimostra l'Indice dei prezzi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) pubblicato venerdì, che riflette le variazioni mensili dei prezzi internazionali dei prodotti alimentari di base.L'indice dei prezzi dell'olio vegetale è aumentato del 23,2% rispetto a febbraio, ovvero di 46,9 punti, arrivando a 248,6 punti. I prezzi sono aumentati per gli oli di girasole, palma, soia e colza. Anche i prodotti lattiero-caseari sono aumentati di prezzo, l'indice dei prezzi per il quale a marzo è balzato del 2,6%, o 3,7 punti, fino a 145,2. L'indice è salito per il settimo mese consecutivo. I prezzi del latte in polvere e del burro sono aumentati di più, osserva la FAO. L'indice dei prezzi del grano è balzato di 24,9 punti, o del 17,1%, a 170,1 punti. I prezzi sono aumentati di più per il grano (del 19,7%) e i cereali da foraggio (20,4%). L'aumento è dovuto principalmente alle interruzioni, dovute al conflitto, nelle esportazioni dall'Ucraina e, in misura minore, dalla Federazione Russa.La carne è aumentata di prezzo del 4,8%, o 4,8 punti, raggiungendo il record di 120 punti. Marzo ha visto il più rapido aumento mensile dei prezzi della carne di maiale dal 1995, trainato da un calo degli stock di macellazione nell'Europa occidentale e da un forte aumento della domanda interna nel periodo che precede Pasqua. Infine, l'indice dei prezzi dello zucchero a marzo si è attestato a 117,9 punti (con un aumento di 7,4 punti, pari al 6,7%). L'aumento delle quotazioni è associato a un forte aumento dei prezzi mondiali del greggio, in relazione al quale si prevede che nella prossima stagione in Brasile aumenterà l'uso della canna da zucchero per la produzione di etanolo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia