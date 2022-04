https://it.sputniknews.com/20220408/covid-monitoraggio-iss-in-calo-incidenza-e-indice-rt-15837944.html

Covid, monitoraggio ISS: in calo incidenza e indice Rt

L’EMA intanto fa sapere che è “troppo presto” per parlare di quarta dose di vaccino per tutti. 08.04.2022, Sputnik Italia

Il monitoraggio settimanale ad opera dell’Iss-Ministero della Salute fornisce dati leggermente piu’ incoraggianti circa la diffusione del Covid in Italia, in particolare si riscontra nell’ultima settimana una discesa sia dell’incidenza che dell'indice di trasmissibilità Rt.Per quanto riguarda la prima, a livello nazionale, essa si attesta a 776 casi ogni 100.000 abitanti, mentre la scorsa settimana era a 836 ogni 100.000, mentre indice di trasmissibilità Rt medio sui casi sintomatici è pari a 1,15 (range 1,04 – 1,30), in diminuzione rispetto alla settimana scorsa dove era stato pari a 1,24.Secondo i dati del monitoraggio settimanale stabile poi il tasso di occupazione delle terapie intensive al 4,7% mentre il tasso di occupazione in aree mediche sale al 15,5% rispetto al 15,2% della settimana precedente.L’EMA intanto fa sapere che è “troppo presto” per parlare di quarta dose di vaccino per tutti, sì invece per gli ultraottantenni.

