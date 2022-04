https://it.sputniknews.com/20220408/coronavirus-in-italia-isolata-una-nuova-variante-si-chiama-xj-15842456.html

Coronavirus, in Italia isolata una nuova variante: si chiama Xj

Coronavirus, in Italia isolata una nuova variante: si chiama Xj

La nuova variante è stata individuata in Calabria dal laboratorio Asp Reggio. 08.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-08T22:31+0200

2022-04-08T22:31+0200

2022-04-08T22:31+0200

coronavirus in italia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/14882368_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_22b2c5a5266989ad4ec8870dbfc51a03.jpg

In Italia per la prima volta in assoluto in un laboratorio di Reggio Calabria è stata isolata una nuova variante di Omicron, chiamata Xj.La nuova variante è stata validata dall'Istituto superiore di sanità.Secondo quanto riferito, il nuovo ceppo sarebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2. Al momento erano noti solo alcuni casi con questa nuova variante registrati lo scorso marzo in Finlandia.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, italia