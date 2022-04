https://it.sputniknews.com/20220407/ue-e-usa-in-discussione-su-ampliamento-di-forniture-di-gas--15830642.html

UE e USA in discussione su ampliamento di forniture di gas

UE e USA in discussione su ampliamento di forniture di gas

I dirigenti di diverse società statunitensi che producono gas di scisto hanno discusso con i funzionari europei dell'ampliamento delle forniture di risorse... 07.04.2022, Sputnik Italia

mondo

economia

gas

Delegazioni da Lettonia ed Estonia, nonché diplomatici di Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Lettonia e Regno Unito hanno avuto una riunione con i rappresentanti delle compagnie di gas di scisto a Houston, in Texas, ha riferito Reuters, citando Fred Hutchison, amministratore delegato del gruppo commerciale LNG Allies. Inoltre, sono previsti incontri separati con i rappresentanti del settore privato in Lettonia, Estonia e Slovacchia.Reuters riporta che la costruzione di nuove capacità per GNL richiederà diversi anni, sarà possibile fornire il volume adeguato non prima della metà del decennio.

2022

