Tesla richiama oltre 127.700 Model 3 in Cina per problemi con gli inverter

Tesla richiama oltre 127.700 Model 3 in Cina per problemi con gli inverter

La casa automobilistica americana Tesla richiama più di 127.700 auto Model 3 dal mercato cinese a causa di problemi con gli inverter, ha annunciato in una nota... 07.04.2022

Il richiamo interessa le auto prodotte dall'11 gennaio 2019 al 25 gennaio di quest'anno, inclusi 34.207 veicoli importati in Cina e 93.578 prodotti nel Paese. Il 7 aprile è stato avviato il processo di richiamo automatico.Il regolatore ha affermato che l'attuale richiamo delle auto è legato a probabili minuscoli difetti di fabbricazione nei componenti di potenza degli inverter del motore elettrico posteriore che potrebbero causarne il malfunzionamento. Se il malfunzionamento si verifica durante il parcheggio, l'auto potrebbe non accendersi e durante la guida il motore dell'auto potrebbe perdere potenza. Il difetto può aumentare il rischio di collisione con altri veicoli e rappresenta una minaccia per la sicurezza.Gli uffici di Tesla a Pechino e Shanghai contatteranno i proprietari delle auto da richiamare, con tutti i lavori di riparazione e l'aggiornamento del software forniti gratuitamente. Il regolatore cinese ha invitato i proprietari di auto a guidare con discrezione e rivolgersi al centro di assistenza Tesla il prima possibile.La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici e tecnologie ad essi correlate. La sede si trova a Palo Alto, in California. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici, utilizzando la propria tecnologia, che rivende anche ad altre aziende automobilistiche, come Toyota e Daimler.

