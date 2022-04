https://it.sputniknews.com/20220407/sileri-il-green-pass-piano-piano-sara-eliminato-15831556.html

Sileri: il Green pass piano piano sarà eliminato

Il sottosegretario alla Salute invita però tutti a fare la terza dose. 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T15:41+0200

2022-04-07T15:41+0200

2022-04-07T15:41+0200

coronavirus in italia

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dai microfoni di 'L’Italia s’è desta', su Radio Cusano Campus, dichiara che il Green pass: "è stata sicuramente una misura estremamente utile. E’ chiaro che ad un certo punto va archiviato, non possiamo vivere per sempre col Green pass. Piano piano stiamo eliminando i paletti esistenti e si arriverà anche alla sua eliminazione. Invito però a fare la terza dose indipendentemente dal Green pass”.Infine il sottosegretario afferma, osservando la situazione attuale in Cina, che vede un aumento dei contagi, che questi dati non riguardano in realta' tutta la Cina "ma Hong Kong dove abbiamo dati forse più attuali. Quello che sta accadendo a Hong Kong non ci deve preoccupare, è legato ad una bassa percentuale di persone vaccinate, prevalentemente anziane. Questo può avvenire anche da noi [...] Ad Hong Kong sopra gli 80 anni solo il 15% ha fatto la terza dose".

