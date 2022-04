https://it.sputniknews.com/20220407/servizi-segreti-russi-usa-cercano-di-far-durare-piu-a-lungo-possibile-il-conflitto-in-ucraina-15831260.html

Servizi segreti russi: USA cercano di far durare più a lungo possibile il conflitto in Ucraina

Servizi segreti russi: USA cercano di far durare più a lungo possibile il conflitto in Ucraina

Gli Stati Uniti stanno usando "i metodi più meschini" per far durare più a lungo l'operazione speciale in Ucraina, ricorrendo persino all'invio di militanti... 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T13:36+0200

2022-04-07T13:36+0200

2022-04-07T13:36+0200

la situazione in ucraina

mondo

politica

difesa

russia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/15831239_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_e4d2a3a596235ef80be574a6d63f3abc.jpg

A suo avviso, al momento gli Stati Uniti vedono come il compito principale far durare il più a lungo possibile il conflitto in Ucraina, rendendolo il più costoso possibile per Mosca e Kiev."Nella fase attuale, Washington vede il suo compito principale nel prolungare il conflitto il più possibile, rendendolo il più costoso possibile sia per Mosca che per Kiev, e allo stesso tempo impedire che l'escalation si diffonda ulteriormente in Occidente", ha aggiunto.Il capo dell'SVR ha osservato che la NATO, come sottolineano gli "strateghi" americani, dovrebbe cercare di trasformare l'Ucraina in qualcosa di simile all'Afghanistan per la Russia.Naryshkin ha osservato che per coloro che hanno "almeno un po' di familiarità con la storia e la geografia", l'assoluta inadeguatezza e fallimento strategico di tale analogia è evidente.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa, russia, usa