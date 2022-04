https://it.sputniknews.com/20220407/russia-convoca-ambasciatore-finlandese-a-seguito-per-sequestro-di-opere-darte-di-musei-russi-15831957.html

Russia convoca ambasciatore finlandese a seguito del sequestro di opere d'arte di musei russi

L'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Finlandia nella Federazione Russa Antti Helantera è stato convocato al ministero degli Esteri russo, gli... 07.04.2022, Sputnik Italia

"Il 7 aprile, l'ambasciatore finlandese a Mosca, A. Helantera, è stato convocato al ministero degli Esteri russo, gli è stata espressa una ferma protesta in relazione al fermo da parte delle autorità doganali finlandesi di beni culturali appartenenti a musei russi, che venivano trasportati attraverso la Finlandia in Russia dopo che erano stati messi in mostra in Italia e Giappone con le garanzie governative di intoccabilità e ritorno nella Federazione Russa", si legge nel comunicato sul sito del ministero degli Esteri russo.Il documento osserva che la parte finlandese ha motivato le sue azioni con le sanzioni imposte dall'Unione Europea contro la Russia.Questa settimana i media russi hanno riferito che camion con opere d'arte al ritorno dalla mostra milanese "Grand Tour. Sogno d'Italia da Venezia a Pompei", sono stati bloccati in Finlandia. La dogana finlandese ha confermato il fermo avvenuto il 2-4 aprile di tre veicoli con merci destinate alla Russia soggette a sanzioni UE, senza specificare se si trattasse di dipinti. Il ministero della Cultura russo ha confermato che le opere d'arte sottoposte a ispezione doganale al confine finlandese erano state usate per due mostre in Italia.

