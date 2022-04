https://it.sputniknews.com/20220407/portavoce-dpr-la-francia-tenta-di-aiutare-i-militanti-ucraini-a-lasciare-mariupol-15831374.html

Portavoce DPR: la Francia tenta di aiutare i "militanti" ucraini a lasciare Mariupol

Portavoce DPR: la Francia tenta di aiutare i "militanti" ucraini a lasciare Mariupol

La Francia tenta di aiutare i "militanti" ucraini a lasciare Mariupol, ha affermato oggi, giovedì 7 aprile, il portavoce della Milizia popolare della... 07.04.2022, Sputnik Italia

"Non porteranno fuori solo i militanti feriti, che sono in gran numero a Mariupol. Cercheranno di portare fuori da questa città anche qualcuno che farà finta di essere ferito, o in qualche altro modo, in più ricordiamo che Francia e Turchia vogliono eseguire [tale operazione]", ha affermato Basurin all'emittente Rossiya 1 quando gli è stato chiesto se ci sono motivi per credere che l'intelligence straniera sia presente a Mariupol. Basurin ha anche affermato che sul territorio dello stabilimento di Azovstal restano fino a 3.500 "militanti".

