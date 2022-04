https://it.sputniknews.com/20220407/petrolio-prezzi-aumentano-sulle-prospettive-di-diminuzione-dellofferta-15829955.html

Petrolio, prezzi aumentano sulle prospettive di diminuzione dell'offerta

Stando ai dati delle negoziazioni, i prezzi mondiali del petrolio giovedì mattina crescono di oltre l'1% a causa dei timori di una riduzione dell'offerta sul... 07.04.2022, Sputnik Italia

Alle 7:30 ora italiana, il prezzo dei futures di giugno per il petrolio greggio Brent è in crescita dell'1,37% e ammonta a $ 102,45 al barile mentre quello dei futures di maggio per WTI - dell'1,14%, arrivato a $ 97,41.Giovedì mattina, gli investitori stanno valutando l'avvertimento dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), secondo cui il mercato petrolifero mondiale potrebbe perdere 3 milioni di barili al giorno a causa di una significativa riduzione delle esportazioni petrolifere russe. I timori si alimentano dal fatto che questo annuncio sia stato fatto dopo che gli Stati Uniti e i paesi dell'AIE hanno reso noto i piani per rilasciare 240 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche al mercato.

