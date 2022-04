https://it.sputniknews.com/20220407/persi-fino-a-5-miliardi-di-dollari-dalla-shell-per-il-ritiro-dal-mercato-russo-15836383.html

Persi fino a 5 miliardi di dollari dalla Shell per il ritiro dal mercato russo

La compagnia energetica Shell ha già perso fino a 5 miliardi di dollari per la sospensione delle attività in Russia. 07.04.2022, Sputnik Italia

Il ritiro dalla Russia costerà alla compagnia energetica anglo-olandese Shell più di quattro miliardi di dollari nel solo primo trimestre, secondo una previsione pubblicata sul suo sito web. Tuttavia, questi costi non influiranno sugli utili rettificati, ha aggiunto la società.La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.In risposta all'operazione, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno cercato di isolare la Russia sulla scena internazionale politicamente ed economicamente, attuando sanzioni di ampia portata contro l'economia russa. Molte multinazionali hanno deciso di sospendere le proprie attività in Russia.

