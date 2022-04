https://it.sputniknews.com/20220407/pentagono-usa-e-nato-valutano-modalita-della-presenza-delle-truppe-americane-in-europa-15835179.html

Pentagono: Usa e Nato valutano modalità della presenza delle truppe americane in Europa orientale

Pentagono: Usa e Nato valutano modalità della presenza delle truppe americane in Europa orientale

Gli Stati Uniti e la Nato, secondo il Pentagono, stanno valutando il futuro carattere della presenza militare americana in Europa, ovvero se si tratterà di una... 07.04.2022, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti, insieme ad altri Paesi della Nato, stanno mettendo a punto il futuro carattere della presenza delle truppe americane in Europa, in particolare, se sarà permanente o a rotazione, ha affermato oggi il numero uno del Pentagono Lloyd Austin. Come osservato dal segretario della Difesa statunitense, con lo scoppio del conflitto in Ucraina si sono verificati "determinati" cambiamenti nella sicurezza europea, di cui Washington intende tenere conto nell'elaborazione di un'aggiornata strategia per la sua presenza nella regione.

