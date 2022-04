https://it.sputniknews.com/20220407/nuove-sanzioni-ue-embargo-totale-alle-fonti-energetiche-russe-si-dalleuroparlamento-15834345.html

Nuove sanzioni UE: embargo totale alle fonti energetiche russe, sì dall'Europarlamento

Nuove sanzioni UE: embargo totale alle fonti energetiche russe, sì dall'Europarlamento

Via libera da parte del Parlamento Europeo al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. 07.04.2022

2022-04-07T21:26+0200

2022-04-07T21:26+0200

2022-04-07T21:26+0200

La risoluzione contenente il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia è stata votata a larga maggioranza dal Parlamento Europeo con 513 voti favorevoli, 19 astensioni e 22 contrari, i rappresentanti dei partiti italiani hanno tutti votato a favore.Le sanzioniTotale e immediato embargo su gas, carbone e petrolio russo, abbandono dei gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2, sospensione delle transazioni con quattro banche russe (corrispondenti a circa il 23 per cento del settore bancario) e richiesta di estromissione delle banche russe dal sistema Swift, stop all’export Russo per un contro valore di 10 miliardi di euro, divieto di ingresso nelle acque territoriali e di attracco bei porti UE di qualsiasi nave battente bandiera russa o di proprietà russa, divieto di trasporto di merci su strada da e per la Russia e la Bielorussia, ed ulteriore sollecito a sequestrare i beni appartenenti ad oligarchi o funzionari russi e bielorussi.Infine c’è la richiesta di estromissione della Russia da: G20, Unhcr, Interpol, Unesco e dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.La Germania a chiesto che l'embargo sul carbone possa iniziare in ritardo rispetto alle altre sanzioni, a causa dei problemi legati ai contratti già in essere che potrebbero insorgere.

