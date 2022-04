https://it.sputniknews.com/20220407/mosca-rispondera-allespulsione-di-4-diplomatici-russi-dal-montenegro-15835615.html

Mosca risponderà all'espulsione di 4 diplomatici russi dal Montenegro

Mosca risponderà all'espulsione di 4 diplomatici russi dal Montenegro

Il dicastero diplomatico del Montenegro ha espulso dal Paese 4 collaboratori dall'Ambasciata russa. 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T17:21+0200

2022-04-07T17:21+0200

2022-04-07T17:51+0200

russia

montenegro

politica internazionale

diplomazia internazionale

Mosca risponderà alle azioni del Montenegro contro i diplomatici russi, ha dichiarato a Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il ministero degli Esteri montenegrino ha annunciato l'espulsione di quattro diplomatici russi, hanno riportato i media locali con riferimento alla nota del dicastero diplomatico. Dopo l'inizio dell'operazione militare in Ucraina, la Russia ha subito una serie senza precedenti di espulsioni di diplomatici dai Paesi occidentali: secondo il conteggio di Sputnik, in poco più di un mese sono state mandate via circa 300 persone, e questa cifra aumenterà, dal momento che non tutte le parti interessate hanno definito il numero di diplomatici russi espulsi.

2022

