Ministro Esteri finlandese: opere d'arte sequestrate vanno restituite alla Russia

Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto sostiene che i beni culturali sequestrati in Finlandia debbano essere restituiti alla Russia e spera in una... 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T20:32+0200

2022-04-07T20:32+0200

2022-04-07T20:32+0200

Il ministero degli Esteri russo aveva annunciato che Antti Helantera, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Finlandia nella Federazione russa, era stato convocato al dicastero e che gli era stata espressa una protesta in relazione al sequestro di beni culturali. La dogana finlandese ha confermato il fermo avvenuto il 2-4 aprile di tre spedizioni di merci diretti alla Russia, in quanto soggette a sanzioni dell'UE, tra cui sculture, dipinti, pezzi d'antiquariato e altri oggetti d'arte arrivati dall'Italia e dal Giappone. Il ministero della Cultura russo ha confermato che le opere d'arte sottoposte a ispezione doganale al confine finlandese erano state usate per due mostre in Italia.Il ministro ha osservato che "la Finlandia non ha motivi per conservare pezzi da museo o tenerli in deposito".

