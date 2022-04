https://it.sputniknews.com/20220407/mercenario-danese-rivela-in-ucraina-prigionieri-di-guerra-russi-vengono-giustiziati-15836048.html

Mercenario danese rivela: in Ucraina prigionieri di guerra russi vengono giustiziati

Ci sono molte indicazioni che crimini di guerra siano stati commessi dalle forze governative ucraine, riporta il canale danese Tv2. 07.04.2022, Sputnik Italia

Si ritiene che migliaia di soldati russi abbiano perso la vita durante l'operazione militare in Ucraina. Molti sono rimasti uccisi durante i combattimenti, ma, secondo il soldato danese Jonas, che combatte dalla parte delle forze governative, gli ucraini uccidono anche i soldati russi catturati, anche se questo è un crimine di guerra, riporta il canale danese Tv2.Tuttavia ha parlato con molti di loro quando erano ancora vivi.In precedenza, il comandante della "Legione Georgiana", un gruppo di mercenari che combatte dalla parte di Kiev, aveva affermato che i suoi uomini non faranno prigionieri i soldati russi eventualmente catturati e li uccideranno sul posto.Secondo il canale Telegram del Comitato Investigativo russo, il presidente dell'organo investigativo Alexander Bastrykin ha incaricato di controllare le informazioni fornite da un mercenario danese sulle esecuzioni sommarie di prigionieri russi da parte dell'esercito ucraino.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

