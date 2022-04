https://it.sputniknews.com/20220407/lavrov-bozza-accordo-di-pace-di-kiev-diversa-da-proposte-concordate-nei-negoziati-di-istanbul-15833023.html

Lavrov: bozza accordo di pace di Kiev diversa da proposte concordate nei negoziati di Istanbul

Lavrov: bozza accordo di pace di Kiev diversa da proposte concordate nei negoziati di Istanbul

I negoziatori russi e ucraini hanno avuto oltre 5 negoziati dal vivo volti a porre fine alla crisi ucraina. Durante i negoziati ad Istanbul del 29 marzo, la... 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T15:09+0200

2022-04-07T15:09+0200

2022-04-07T15:09+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353488_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_f7ab6cb07161b2e77b6ef3f58de0fe24.jpg

Le disposizioni nella bozza di accordi presentati oggi dall'Ucraina ai negoziatori russi differiscono da quelle delineate ai colloqui di Istanbul alla fine del mese scorso, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha ricordato che nel testo di Istanbul la parte ucraina ha convenuto che le future garanzie di sicurezza per l'Ucraina non sarebbero applicabili alla Crimea e a Sebastopoli. Tuttavia, "la bozza presentata ieri non contiene questa chiara affermazione. Offre invece formulazioni vaghe su una sorta di 'controllo effettivo', dal 23 febbraio" ha detto Lavrov, riferendosi alla data che ha preceduto l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. Inoltre, secondo Lavrov, la parte ucraina ha chiesto che le questioni della Crimea e del Donbass siano discusse in un colloquio tra i due presidenti. "Ricordiamo tutti come il presidente Zelensky abbia ripetutamente affermato che un tale incontro potrebbe aver luogo solo dopo la fine del conflitto. È probabile che nella fase successiva la parte ucraina chiederà il ritiro delle truppe ed avanzerà sempre di più precondizioni. Questo piano è comprensibile, ma è inaccettabile", ha sottolineato il capo della diplomazia russa.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

https://it.sputniknews.com/20220329/negoziati-di-istanbul-esposta-a-russia-posizione-articolata-dellucraina---capo-delegazione-russa-15748262.html

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina, sergey lavrov