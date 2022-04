La Finlandia sequestra opere d'arte dai musei russi nell'ambito delle sanzioni dell'UE

https://it.sputniknews.com/20220407/la-finlandia-sequestra-opere-darte-dai-musei-russi-nellambito-delle-sanzioni-dellue-15830445.html

Un certo numero di opere d'arte destinate ai musei russi sono state sequestrate dalla polizia di frontiera finlandese alla dogana di Vaalimaa. Secondo le dogane finlandesi e il ministero degli Affari esteri, gli articoli rientrano nelle sanzioni che l'Unione europea ha imposto alla Russia come punizione per la sua operazione speciale in Ucraina. Come spiegato dalla dogana in un comunicato, le opere d'arte venivano trasportate dall'Italia e dal Giappone alla Russia attraverso la Finlandia ed erano state esposte in mostre.Sami Rakshit, il direttore delle dogane finlandesi, ha dichiarato all'emittente nazionale Yle che le opere d'arte valgono circa 42 milioni di euro (46 milioni di dollari). Rakshit ha affermato che le spedizioni includono sia dipinti che sculture e fanno parte di un trasporto di opere d’arte tra Russia e Europa. Secondo Rakshit, i dipinti sono attualmente conservati in un "luogo di stoccaggio sicuro" nei pressi di Helsinki..Il funzionario inizialmente ha rifiutato di nominare i musei i cui oggetti sono stati confiscati. “Provengono da diversi musei russi, in questo momento non ricordo i nomi dei musei”, ha detto. Tuttavia, quando pressato dai giornalisti, ha ammesso che il famoso Hermitage di San Pietroburgo "suonava familiare". La Dogana ha avviato un'indagine per presunte violazioni aggravate delle norme, con 10 persone attualmente indagate.Dopo l'inizio delle operazioni della Russia in Ucraina, Mosca è stata martellata da sanzioni che vanno dalla finanza e tecnologia alle arti e allo sport, oltre che a boicottaggi.Numerose istituzioni internazionali hanno scelto di interrompere gli accordi artistici e culturali con la Russia, tagliando i legami con i cittadini russi e vietando qualsiasi partecipazione russa a eventi artistici significativi.

