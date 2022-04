https://it.sputniknews.com/20220407/in-estonia-arrestati-2-ex-impiegati-di-sputnik-meedia-15829261.html

In Estonia arrestati 2 ex impiegati di Sputnik Meedia

In Estonia arrestati 2 ex impiegati di Sputnik Meedia

Ex dipendenti del portale Sputnik Meedia sono stati arrestati in Estonia, sospettati di aver violato le sanzioni internazionali, scrive il portale Delfi. Allo... 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T08:07+0200

2022-04-07T08:07+0200

2022-04-07T08:08+0200

mondo

estonia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/55/8425546_0:72:1344:828_1920x0_80_0_0_8db6c666d0062085bdeb3189ca39e018.jpg

All'inizio di marzo, il portale estone Sputnik Meedia ha annunciato la propria chiusura a causa delle pressioni e delle restrizioni da parte delle banche e delle autorità estoni, nonché delle minacce contro i suoi dipendenti. Come affermato dal caporedattore Elena Cherysheva, per un anno le banche in Estonia hanno congelato gli stipendi dei dipendenti e chiuso i conti di Sputnik Meedia in base a sospetti di "riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, vendita illegale di alcolici". Inoltre, recentemente molti giornalisti si sono rifiutati di collaborare con il portale mentre il caporedattore e i dipendenti hanno ricevuto "palesi minacce da personalità strane".Il portale riferisce che i giornalisti sono sospettati di aver violato le sanzioni internazionali. Stando ai materiali della causa penale, osserva il portale, le autorità estoni sospettano che Elena e Mati-Dmitry hanno presumibilmente consegnato ad una persona, contro cui sono imposte sanzioni, denaro che proveniva dalla Federazione Russa, e che avrebbero anche continuato a gestire Sputnik Meedia dopo le sanzioni imposte dall'Unione Europea il 1° marzo 2022.I colleghi degli arrestati hanno detto a Sputnik di aver perso i contatti con loro. Il portale Delfi ha citato anche il pubblico ministero Taavi Pern, che ha annunciato che è stato aperto un procedimento penale per sospetto di legami economici vietati dalle sanzioni internazionali. Pern ha aggiunto che i contenuti pubblicati sul portale non saranno valutati come parte del procedimento penale.Il procedimento penale viene condotto dalla polizia di sicurezza sotto la direzione dell'ufficio del pubblico ministero.Sputnik Meedia è stato creato da ex dipendenti dello Sputnik Estonia, che, dopo quattro anni di attività, è stato chiuso due anni fa a causa delle minacce della polizia estone.

estonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, estonia