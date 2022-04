https://it.sputniknews.com/20220407/draghi-chiede-allue-un-tetto-sul-prezzo-del-gas-15834220.html

Draghi chiede all'UE un tetto sul prezzo del gas

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato che da tempo chiede presso le istituzioni dell'Unione Europea di imporre limiti massimi ai prezzi del... 07.04.2022, Sputnik Italia

Il premier ha parlato dell'argomento ieri sera in una conferenza stampa. A suo avviso, tale misura "è la cosa più razionale da fare"."Da non so quanto tempo chiedo in sede europea e in altre sedi di mettere un tetto ai prezzi, è la cosa più razionale da fare che però può essere fatta solo a livello collettivo", ha sottolineato Draghi.

