https://it.sputniknews.com/20220407/covid-rapporto-gimbe-in-italia-lieve-calo-dei-contagi-ma-i-morti-sono-in-aumento-15830989.html

Covid, rapporto Gimbe: in Italia lieve calo dei contagi ma i morti sono in aumento

Covid, rapporto Gimbe: in Italia lieve calo dei contagi ma i morti sono in aumento

Più di 1.000 i decessi registrati negli ultimi 7 giorni, in crescita anche i ricoveri. 07.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-07T12:15+0200

2022-04-07T12:15+0200

2022-04-07T12:15+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575028_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f25ccdf023ac4dca6deda90b78d66375.jpg

L'ultimo rapporto emesso della Fondazione Gimbe e relativo al periodo dal 30 marzo al 5 aprile evidenzia che: "Dopo la stabilizzazione della scorsa settimana torna a crescere il numero dei decessi: 1.049 negli ultimi 7 giorni (di cui 104 riferiti a periodi precedenti), con una media di 150 al giorno rispetto ai 136 della settimana precedente".Per quanto riguarda invece il numero dei contagi di riscontra: "una lieve diminuzione dei nuovi casi (469.479) e scendono a 21 le province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100 mila abitanti. Per i ricoveri invece si registra un lieve aumento dell’occupazione dei posti letto in area medica (+506), mentre scendono le terapie intensive (-16).Nella fascia d'eta' degli over 70 si registra "un declino della copertura del booster e un sottoutilizzo dei farmaci antivirali, possibili determinanti dell’elevato numero di decessi negli anziani".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia