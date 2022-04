https://it.sputniknews.com/20220407/covid-la-variante-xe-sarebbe-gia-in-italia-15829831.html

Covid: la variante Xe sarebbe già in Italia

Secondo gli esperti la nuova variante Xe in questi giorni potrebbe già essere presente In Italia. 07.04.2022, Sputnik Italia

In Italia, secondo i virologi e gli esperti, potrebbe essere già presente la nuova variante Xe mentre Omicron 2 non ha ancora attenuato il suo impatto sulla popolazione continuando ad essere decisamente contagiosa.Giuseppe Remuzzi, il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, spiega al Corriere della Sera che Xe è una variante ricombinante, che ha unito in sé sia parti di Omicron BA.1 che parti di Omicron BA.2 e questa nuova variante, in queste settimane, sta prendendo sempre piu' piede in Inghilterra, quindi secondo l'esperto: "ci aspettiamo che possa essere già presente anche in Italia".

