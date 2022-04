https://it.sputniknews.com/20220407/conte-al-tg2-sulla-questione-delle-spese-militari-il-m5s-non-vuole-far-cadere-governo-15830747.html

Conte al Tg2: sulla questione delle spese militari il M5s non vuole far cadere governo

Il leader dei pentastellati nella sua intervista parla anche del rapporto con il Pd: “Nei giorni scorsi ci insultavano, oggi ci seguono’. 07.04.2022, Sputnik Italia

Nel corso di un'intervista rilasciata al Tg2 Giuseppe Conte si e' espresso su alcune delle questioni politiche che stanno maggiormente tenendo banco in Italia.I rapporti col Pd, in ogni caso, secondo Conte "sono un po' migliorati. Nei giorni scorsi ci insultavano, oggi ci seguono. Oggi per la prima volta ho sentito il Pd parlare di scostamento di bilancio. Confidiamo anche di poterli ritrovare al nostro fianco sul salario minimo".Allargando il discorso al Def, approvato ieri dal Consiglio dei ministri e contenente misure a sostegno dell'economia e dei settori maggiormente colpiti dalla crisi energetica, secondo l'ex premier esso contiene si' buone misure ma, non ancora del tutto adeguate rispetto alla perdita del potere d'acquisto registrato negli ultimi tempi.Conte evidenzia che "serve liquidità per le imprese" e per questo la via che lui indica e' quella dello "scostamento di bilancio", che pero' osserva non essere previsto nel Def.

