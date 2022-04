https://it.sputniknews.com/20220407/cina-prepara-le-concrete-misure-coercitive-dopo-lacquisto-dei-sistemi-patriot-da-parte-di-taiwan-15829050.html

Cina prepara "le concrete misure coercitive" dopo l'acquisto dei sistemi Patriot da parte di Taiwan

Da quando la Russia ha lanciato la sua operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio, i funzionari americani hanno invitato a rafforzare le difese di Taiwan... 07.04.2022, Sputnik Italia

Martedì, il Dipartimento di Stato americano ha autorizzato la vendita a Taiwan dei sistemi missilistici Patriot per un valore di 95 milioni di dollari.TECRO è l'ufficio di collegamento di Taiwan a Washington, DC, che funge da ambasciata non ufficiale a causa del riconoscimento da parte degli Stati Uniti della Repubblica popolare cinese (RPC) come governo legittimo di tutta la Cina, incluso Taiwan.Il sistema di difesa aerea MIM-104 Patriot viene consegnato in diverse versioni, ma è generalmente in grado di abbattere aerei e missili balistici entro 100 miglia. Ogni lanciatore montato su camion trasporta quattro missili e funziona in combinazione con molti altri lanciatori, un'unità di comunicazione, un centro di comando e controllo e un potente array radar.Pechino ha fortemente condannato la vendita, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian mercoledì ha affermato ai giornalisti che le azioni statunitensi "minano gravemente la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina e danneggiano gravemente le relazioni tra Cina e USA, la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan".Zhao Lijian ha invitato gli Stati Uniti a rispettare gli accordi presi nei Tre comunicati congiunti, in particolare il comunicato del 17 agosto, in cui Washington ha accettato di porre fine al suo sostegno militare al governo di Taiwan, che lei stessa definisce Repubblica di Cina.Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, che coordina le relazioni di Pechino con Taipei, ha condannato il Partito Democratico Progressista al governo per aver collaborato con forze esterne ai fini di cercare "indipendenza" e interessi politici, riferisce la CGTN.Taiwan è stata governata separatamente dalla Cina continentale dalla fine della guerra civile cinese nel 1949. Pechino considera l'isola una sua provincia, mentre Taiwan, che formalmente si chiama Repubblica di Cina (ROC), mantiene relazioni politiche ed economiche con diversi altre nazioni.

