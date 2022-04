https://it.sputniknews.com/20220407/ambasciatore-cinese-in-italia-chiede-maggior-dialogo-tra-pechino-e-ue-15832059.html

Ambasciatore cinese in Italia chiede maggior dialogo tra Pechino e Ue

Il capo della missione diplomatica cinese in Italia Li Junhua ha affermato che "la Cina e l'Europa devono tutelare insieme giustizia ed equità a livello... 07.04.2022, Sputnik Italia

In un'intervista con Adnkronos l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua ha parlato del significato e delle prospettive di dialogo tra Cina e Unione Europea riferendosi alle dichiarazioni del presidente cinese Xi Jinping dopo i colloqui con i vertici dell'Europa, in cui aveva rilevato l'importanza di rafforzare il dialogo e la comunicazione per soddisfare l'obiettivo comune della stabilità in un "clima internazionale turbolento".L'ambasciatore ha rimarcato il ruolo di garanti di giustizia ed equità a livello internazionale di Cina ed Europa, rilevando al contempo la necessità di non strumentalizzare l'Ucraina per il confronto.Cina e Unione Europea devono tutelare insieme giustizia ed equità a livello internazionale. Proprio sulla crisi ucraina, l'ambasciatore Li Junhua ha constatato che nasce "nelle contraddizioni in merito alla sicurezza regionale europea che si sono accumulate nel corso del tempo" ed ha indicato la strada per uscire da questa crisi.Nel suo intervento ha toccato il tema dei rapporti bilaterali con l'Italia nell'ambito dell'Unione Europea."E' un importante membro dell’Unione Europea. Italia e Cina hanno raggiunto ampi consensi e hanno interessi comuni su molti aspetti, dalla lotta alla pandemia, al contrasto al cambiamento climatico fino al sostegno del multilateralismo. La Cina intende promuovere attivamente lo sviluppo del partenariato strategico globale con l’Italia, creare sempre più occasioni di scambio amichevole e di cooperazione. La Cina auspica anche che la controparte italiana possa continuare a svolgere un ruolo costruttivo sempre maggiore nell’ambito della promozione dei rapporti sino-europei".

