Ambasciata russa in Estonia chiede l'immediato rilascio del caporedattore di Sputnik Meedia

L'ambasciata russa a Tallinn rivendica l'immediato rilascio di Elena Cherysheva, caporedattore di Sputnik Meedia, si legge in una nota della missione... 07.04.2022, Sputnik Italia

All'inizio di marzo, il portale estone Sputnik Meedia ha annunciato la propria chiusura a causa delle pressioni e delle restrizioni da parte delle banche e delle autorità estoni, nonché delle minacce contro i suoi dipendenti. Come affermato dal caporedattore Elena Cherysheva, per un anno le banche in Estonia hanno congelato gli stipendi dei dipendenti e chiuso i conti di Sputnik Meedia in base a sospetti di "riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, vendita illegale di alcolici". Inoltre, recentemente molti giornalisti si sono rifiutati di collaborare con il portale mentre il caporedattore e i dipendenti hanno ricevuto "palesi minacce da personalità strane".Il portale Sputnik Meedia è stato creato da ex dipendenti dell'agenzia Sputnik Estonia, che dopo quattro anni di lavoro è stato chiuso due anni fa a causa delle minacce da parte della polizia estone.

