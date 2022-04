https://it.sputniknews.com/20220406/ungheria-ambasciatrice-ucraina-convocata-al-ministero-degli-esteri-per-insulti-a-budapest-15825786.html

Ungheria, ambasciatrice ucraina convocata al ministero degli Esteri per “insulti a Budapest”

Oggi il dicastero diplomatico ungherese ha convocato l’ambasciatrice ucraina Liubov Nepop per le sue critiche e dei funzionari di Kiev sull’atteggiamento di... 06.04.2022, Sputnik Italia

“Per i leader ucraini è giunta l’ora di piantarla con gli insulti all’Ungheria e di tenere conto degli interessi del popolo ungherese”, ha affermato in una nota il ministro degli Esteri magiaro Peter Szjjarto.Ha dichiarato che l’Ungheria rispetta la sovranità ucraina e accoglie i profughi, ma gli interessi nazionali ungheresi vengono al primo posto.L’ambasciatrice Nepop ha più volte criticato il governo ungherese per non aver supportato maggiormente l’Ucraina sullo sfondo dell’operazione militare russa e il presidente Zelensky ha espresso insoddisfazione per la vittoria elettorale di Orban alle elezioni politiche di domenica scorsa.

