Ucraina, Orban invita Putin alle trattative di pace in Ungheria

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha invitato Vladimir Putin a tenere colloqui tra Russia e Ucraina in Ungheria, ha riferito l'agenzia Reuters. 06.04.2022, Sputnik Italia

Il primo ministro ungherese ha parlato dei colloqui con il capo di stato russo tenuti mercoledì in una conferenza stampa.Il Cremlino aveva precedentemente dichiarato che Mosca non esclude la possibilità di un incontro tra Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky, ma è possibile dopo aver concordato il testo dell'accordo tra le parti. A sua volta, il capo di stato ucraino ha suggerito che la conversazione potrebbe non aver luogo.Russia e Ucraina hanno avviato le trattative di pace il 28 febbraio, le delegazioni di Mosca e Kiev hanno tenuto diversi incontri in Bielorussia e Turchia.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

