https://it.sputniknews.com/20220406/sottomarino-nucleare-statunitense-fa-scalo-a-sorpresa-in-un-porto-norvegese-15822975.html

Sottomarino nucleare statunitense fa scalo a sorpresa in un porto norvegese

Sottomarino nucleare statunitense fa scalo a sorpresa in un porto norvegese

Lo scalo della USS Albany, sottomarino lungo 110 metri, segna un cambiamento nella politica delle forze armate norvegesi, che hanno smesso di informare la... 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T22:07+0200

2022-04-06T22:07+0200

2022-04-06T22:07+0200

nato

norvegia

sottomarino nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/662/56/6625613_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_9549c6663589976a02df911136fb3587.jpg

Il sottomarino nucleare USS Albany è arrivato nel porto di Tromso, nel nord della Norvegia, per una visita senza preavviso, e non si sa per quanto tempo vi rimarrà, ha detto l'emittente nazionale NRK.Elisabeth Eikeland, dal quartier generale operativo delle forze armate norvegesi, ha descritto la visita come "attività operativa". Secondo lei, lo scalo non è stato annunciato in anticipo come i precedenti a causa delle recenti restrizioni sulle informazioni. Allo stesso modo, ha rifiutato di commentare la durata della visita. L'USS Albany, lungo 110 metri, è un sottomarino d'attacco, questo tipo di sottomarini costituisce la spina dorsale della forza sottomarina della Marina degli Stati Uniti. Sono stati costruiti un totale di 62 sottomarini di questa classe, di cui 41 sono ancora in servizio attivo.Tromso, la città più grande dell'Europa occidentale sopra il Circolo Polare Artico, è una delle città norvegesi il cui compito è quello di ricevere le imbarcazioni alleate, e Tonsnes è uno dei due porti in Norvegia atti a ricevere le navi a propulsione nucleare della NATO, anche se il comune inizialmente disse di no.Il controverso accordo della città per ricevere navi a propulsione nucleare ha provocato reazioni a Tromso. A gennaio, si sono svolte dimostrazioni durante uno scalo portuale della USS Washington, perché la gente del posto era preoccupata per un possibile incidente nucleare o per una possibile perdita.Bjornar Moxnes, il leader del partito Rosso, il partito norvegese di sinistra, ha affermato che il ministero della Difesa ha sottovalutato e minimizzato le conseguenze di un potenziale incidente e ha suggerito che Tromso diventerà così un importante obiettivo militare per le potenze straniere.

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, norvegia, sottomarino nucleare