Scholz: Germania consegnerà all'Ucraina tutte le armi "che ha senso consegnare"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che la Germania fornirà all'Ucraina tutte le armi che "hanno senso fornire", mentre i partner della NATO... 06.04.2022, Sputnik Italia

"Il messaggio principale rimane chiaro, con ogni decisione che prendiamo, garantiamo che i partner della NATO non diventeranno parte del conflitto", ha detto Scholz in un intervento al Bundestag.Ha aggiunto che la Germania sta inviando armi in Ucraina.

