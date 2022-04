https://it.sputniknews.com/20220406/russia-muore-il-leader-del-partito-liberal-demorcatico-zhirinovsky-15825648.html

Russia, muore il leader del Partito liberal-demorcatico Zhirinovsky

Il leader del Partito liberal-demorcatico Vladimir Zhirinovsky è morto dopo una malattia grave e lunga, ha annunciato il presidente della Duma di Stato russa... 06.04.2022, Sputnik Italia

I deputati della Duma hanno onorato la memoria del loro collega con un minuto di silenzio.Zhirinovsky, che ha compiuto 75 anni nel 2021, è stato ricoverato il 2 febbraio con la diagnosi di infezione da COVID-19 e da allora è rimasto in ospedale.Il servizio stampa del ministero della Salute ha affermato che i medici più bravi "hanno lottato fino all'ultimo per la sua vita, fornendo tutte le cure mediche possibili in questa situazione". Il dipartimento ha espresso le condoglianze ai parenti e ai colleghi di Zhirinovsky.Zhirinovsky è stato al timone del Partito liberal-demorcatico della Russia dal 31 marzo 1990. Si candidò alla presidenza della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa nel 1991 e successivamente per la carica di Presidente della Russia alle elezioni in 1996, 2000, 2008, 2012 e 2018. Il politico è stato eletto deputato della Duma di Stato di tutti e otto i mandati, a partire dal 1994.

