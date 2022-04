https://it.sputniknews.com/20220406/romania-macchina-si-schianta-contro-lambasciata-russa-conducente-morto-15822407.html

Romania, macchina si schianta contro l'ambasciata russa: conducente morto

L'incidente si è verificato alla luce dell'inasprimento delle tensioni tra Mosca e Bucarest, dopo che la Romania ha annunciato l'espulsione di 10 diplomatici... 06.04.2022, Sputnik Italia

Il conducente dell'auto è andato a sbattere contro il cancello dell'ambasciata russa nella capitale rumena di Bucarest e ha preso fuoco, hanno riferito le autorità.Diverse foto e video stanno circolando online che presumibilmente mostrano le conseguenze della collisione, con un'auto avvolta dalle fiamme.Le forze dell'ordine hanno osservato che il veicolo non è entrato nel territorio della struttura diplomatica. La zona dell'incidente al momento è transennata, in quanto sul posto sono presenti agenti di polizia e vigili del fuoco.Le autorità rumene non hanno ancora precisato se sia stato un tentativo di attacco all'ambasciata o semplicemente un incidente con esito mortale.

