Presidente del Consiglio europeo: prima o poi sanzioni anche al gas e al petrolio russo

Presidente del Consiglio europeo: prima o poi sanzioni anche al gas e al petrolio russo

Charles Michel, a Strasburgo, di fronte alla riunione plenaria dell'Europarlamento dichiara che prima o poi bisognerà saper fare a meno sia del gas che del... 06.04.2022, Sputnik Italia

Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, riferendo al Parlamento Europeo sull'ultimo pacchetto di sanzioni approvato dall'Unione europea nei confronti della Russia ha ribadito innanzitutto che: "il sostegno all'Ucraina da parte dell'Ue è solido come una roccia", passando poi in rassegna il nuovo pacchetto di sanzioni imposto alla Russia, e che prevede anche il divieto all’importazione del carbone, ha dichiarato che sarà necessario adottare anche “misure sul petrolio e sul gas prima o poi".Dello stesso avviso anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha ribadito che "dobbiamo colpire anche il petrolio russo", per poi far sapere all'Europarlamento che le sanzioni approvate ieri contro la Russia non saranno le ultime.

