https://it.sputniknews.com/20220406/oltre-l80-degli-intervistati-prevede-la-recessione-delleconomia-americana-nel-2022---sondaggio--15821079.html

Oltre l'80% degli intervistati prevede la recessione dell'economia americana nel 2022 - sondaggio

Oltre l'80% degli intervistati prevede la recessione dell'economia americana nel 2022 - sondaggio

Secondo un sondaggio condotto dalla compagnia Momentive e da CNBC, più dell'80% degli americani intervistati ritiene che l'economia del paese andrà in... 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T07:59+0200

2022-04-06T07:59+0200

2022-04-06T07:59+0200

usa

joe biden

inflazione

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/32/07/320703_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_81ab3107e4f0057f415f73d0bdf17c9e.jpg

Secondo i dati raccolti, l'81% degli americani intervistati ritiene che l'economia del Paese quest'anno subirà una contrazione.Allo stesso tempo, i risultati differiscono leggermente a seconda delle preferenze politiche degli intervistati: il 91% dei repubblicani si aspetta una recessione, rispetto ad una percentuale del 73% tra i democratici.Inoltre, il 76% degli americani ha affermato che dovrà ripensare alla propria struttura di spesa a causa dell'aumento dei prezzi. Pertanto, il 52% degli intervistati ha dichiarato che ridurrà le spese per mangiare fuori, mentre un altro 42% ha affermato che diminuirà le spese per i viaggi in auto.Le altre voci di spesa che gli americani intervistati sono pronti a tagliare includono i viaggi di vacanza, gli abbonamenti a servizi a pagamento e l'acquisto di beni eccessivi. Il sondaggio, condotto dal 23 al 24 marzo, ha visto il coinvolgimento di 4.000 americani di età superiore ai 18 anni.In precedenza, il dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti aveva affermato che l'inflazione annua nel paese era accelerata al 7,9% a febbraio, il tasso più alto dal 1982.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha imputato l'inflazione record negli ultimi 40 anni alle sanzioni anti-russe.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, inflazione, mondo