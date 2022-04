https://it.sputniknews.com/20220406/nasa-cerchera-contatti-con-gli-alieni-in-barba-agli-avvertimenti-di-hawking-15827797.html

Nasa cercherà contatti con gli alieni in barba agli avvertimenti di Hawking

Il compianto astrofisico Stephen Hawking una volta aveva messo in guardia l'umanità dall'entrare in contatto con la vita extraterrestre, basandosi sul timore... 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T22:46+0200

2022-04-06T22:46+0200

2022-04-06T22:46+0200

nasa

usa

alieni

società

scienza e tech

Gli scienziati stanno preparando un nuovo messaggio per gli alieni che includerà una grande quantità di dati matematici e biologici sugli esseri umani; il lavoro è curato dal Jonathan Jiang del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Il nuovo messaggio includerà equazioni matematiche e alcune sequenze di Dna, contrariamente al messaggio che l'umanità ha inviato per la prima volta nello spazio nel 1974 dal telescopio di Arecibo situato a Porto Rico. Il vecchio includeva solo un codice binario e alcune immagini del Sistema Solare. Verrà inviato nello spazio anche se molti critici hanno già ricordato gli avvertimenti del noto e compianto astrofisico Stephen Hawking, tutt'altro che entusiasta di cercare attivamente contatti con gli alieni. Tuttavia la Nasa spera che gli alieni, se dovessero esistere e fossero disposti a rispondere, saranno amichevoli e cercheranno di instaurare un dialogo interstellare. Affinché possa concretizzarsi questa possibilità, almeno teoricamente, i ricercatori hanno allegato al messaggio il nostro indirizzo di ritorno in modo che gli alieni possano localizzare la nostra galassia. Che cosa potrebbe andare storto?

nasa, usa, alieni, società, scienza e tech