Ministero Finanze Russia per la prima volta paga cedole su eurobond in rubli

Ministero Finanze Russia per la prima volta paga cedole su eurobond in rubli

Il ministero delle Finanze della Russia ha annunciato di aver pagato in rubli per la prima volta cedole su eurobond sovrani ai detentori stranieri per 649,2... 06.04.2022, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, il dicastero osserva in una nota che la conversione in valuta estera sarà possibile non prima che la Russia recuperi l'accesso ai conti in valuta estera congelati.La banca corrispondente estera ha rifiutato di eseguire le operazioni per il pagamento della cedola e il rimborso del valore nominale sugli eurobond russi con scadenza nel 2022 e per il pagamento di una cedola sugli eurobond con scadenza nel 2042 per un importo totale di $ 649,2 milioni con scadenza il 4 aprile 2022, inviato in conformità con la documentazione di rilascio rispettivamente del 30 e 31 marzo, ha affermato il ministero delle Finanze."Così, gli obblighi previsti dalle obbligazioni Russia-2022 e Russia-2042 sono stati pienamente adempiuti", ha affermato il ministero delle Finanze, specificando che i pagamenti a detentori stranieri di stati ostili devono essere accreditati ai conti del tipo "C".

