Ministero Difesa russo: 32 milioni $ spesi per 30 bio-laboratori Usa in Ucraina

Lo ha affermato il generale Igor Kirillov, comandante delle Truppe di Protezione NBC dell'esercito russo in una riunione informale del Consiglio di Sicurezza... 06.04.2022, Sputnik Italia

Durante l'operazione militare russa è stata scoperta che in Ucraina una rete di bio-laboratori, incluse 30 strutture dislocate tra 14 centri abitati, ha affermato il generale Igor Kirillov, comandante delle Truppe di Protezione NBC dell'esercito russo in una riunione informale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo il generale russo, ciò è confermato dalla carta di registrazione, firmata dal vice segretario del governo ucraino Viktor Polishchuk. La base giuridica per la sua firma è stata l'Accordo del 2005 tra il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il ministero della Salute ucraino sulla cooperazione per prevenire la diffusione di tecnologie, agenti patogeni e informazioni che possono essere utilizzate per sviluppare armi biologiche.

