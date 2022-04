https://it.sputniknews.com/20220406/meteo-italia-sotto-la-pioggia-si-aspetta-ancora-larrivo-della-primavera--15823276.html

Meteo: Italia sotto la pioggia, si aspetta ancora l’arrivo della primavera

Nonostante sia ufficialmente iniziata da due settimane la Primavera in Italia fa fatica a farsi sentire, e nell’ultimo weekend si e' anche assistito al ritorno dell’inverno: con nevicate a bassa quota, grandinate, gelate in pianura e un sostanziale crollo delle temperature.Per attendere l’arrivo della Primavera si dovrà pazientare ancora un po’, sarà infatti soltanto da martedì 12 aprile che con l’arrivo sulla Penisola dei venti di Scirocco, oltre ad un campo di alta pressione, si potrà assistere a giornate soleggiate con temperature in aumento.Sarà infatti la prossima settimana quella della svolta decisiva verso il cambio di stagione con temperature massime che potranno arrivare tra i 20 ed i 30 gradi, specialmente al sud.Intanto pero’ mezza Italia continua ad essere ancora sotto la pioggia anche se, soprattutto al nord, questa perturbazione non è stata sufficiente a riparare i danni provocati dalla siccità degli ultimi mesi, la speranza è ora quella che possa arrivare un importante afflusso d’acqua dallo scioglimento delle abbonanti nevicate alpine di questi giorni.

