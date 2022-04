https://it.sputniknews.com/20220406/mercenario-georgiano-filo-ucraino-sui-soldati-russi-non-faremo-prigionieri-15826792.html

Mercenario georgiano filo-ucraino sui soldati russi: "non faremo prigionieri"

Mercenario georgiano filo-ucraino sui soldati russi: "non faremo prigionieri"

Il comandante della "Legione Georgiana" ha affermato che i suoi uomini non faranno prigionieri i soldati russi eventualmente catturati e li uccideranno sul... 06.04.2022

Il comandante della Legione Georgiana che combatte in Ucraina a sostegno delle forze governative ha detto che né lui personalmente né i suoi soldati avrebbero fatto prigionieri i soldati russi. Mamuka Mamulashvili lo ha affermato durante una trasmissione ucraina.In precedenza in rete e su diversi canali Telegram erano apparsi video in cui soldati russi sdraiati sulla strada con le mani legate venivano finiti con un colpo di arma da fuoco in testa. Mamulashvili ha confermato che i combattenti della sua legione agiscono in questo modo.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

