L'esercito americano fornisce risposte contrastanti circa l'addestramento dei soldati ucraini

I più alti funzionari dell'esercito americano non hanno saputo rispondere in maniera chiara alla questione. 06.04.2022, Sputnik Italia

Giungono risposte contrastanti alla domanda relativa al fatto se l'esercito americano stia addestrando o meno in questo momento le truppe dell’Ucraina, il Dipartimento della Difesa infatti negli ultimi giorni ha dato risposte contrastanti a tale domanda.Mercoledì scorso il generale Tod Wolters, come riferito da Defense One, ha dichiarato al Senato americano di non "credere che l’esercito americano stia attualmente addestrando forze militari dell'Ucraina in Polonia". Martedì, invece, Lloyd Austin il segretario alla Difesa e il generale Mark Milley, non sono infatti stati capaci di chiarire la questione; alla domanda del repubblicano Michael Waltz, membro della Camera dei rappresentanti per la Florida, se le truppe statunitensi stiano attualmente addestrando gli ucraini i due hanno risposto in modo poco chiaro.Milley ha dichiarato di doversi informare sulla questione prendendo poi un appunto, mentre Austin ha risposto che per "saper usare alcuni di questi attrezzi, devi sicuramente avere un allenamento. E lo stiamo facendo”.Gli Stati Uniti hanno 8.750 soldati in Polonia, sempre come riferito da Defense One, più della metà dei quali sono stati inviati lì dopo l’inizio dell’operazione speciale russa in Ucraina.

