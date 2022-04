https://it.sputniknews.com/20220406/la-nato-costruira-un-nuovo-centro-di-tecnologia-quantistica-in-danimarca-15823850.html

La NATO costruirà un nuovo centro di tecnologia quantistica in Danimarca

Lo sviluppo dei computer quantistici fa parte di una corsa internazionale ai supercomputer ed è pronto a cambiare tutto, dalle previsioni meteorologiche alla... 06.04.2022, Sputnik Italia

La NATO ha scelto di avviare un nuovo centro per lo sviluppo della tecnologia quantistica a Copenaghen.L'obiettivo del centro di ricerca, che farà parte del Niels Bohr Institute dell'Università di Copenaghen, dal nome del fisico danese che è stato tra i pionieri della meccanica quantistica, è di sviluppare e testare una nuova tecnologia multiuso per promuovere la transizione green, la ricerca e la difesa. Si prevede che anche l'Università tecnica della Danimarca, l'Università di Aarhus e l'Istituto nazionale di metrologia danese contribuiranno.Secondo il ministro della Difesa danese Morten Bodskov, lo sviluppo della tecnologia quantistica porterà importanti cambiamenti nella politica di sicurezza della NATO e della Danimarca. "Possiamo aiutare a rivoluzionare le nostre difese contro gli attacchi informatici e rafforzare la nostra sicurezza informatica", ha affermato Bodskov, come citato da Danish Radio.Secondo Henrik Moltke i computer quantistici saranno molto più veloci di quelli ordinari e saranno in grado di cambiare radicalmente calcoli e modelli, che giocheranno un ruolo chiave per lo sviluppo militare. Tra le altre cose, aumenterà sia la crittografia che la comunicazione sicura e consentirà di violare i codici.Mentre si prevede che la tecnologia avrà un importante effetto sulla ricerca che elabora grandi quantità di dati, tra cui le previsioni meteorologiche, lo sviluppo di vaccini e la transizione green, secondo Moltke, darà soprattutto un vantaggio militare sul campo di battaglia, fornendo maggiori informazioni sulle truppe nemiche e sui loro movimenti. "E se riesci a capire dove ti colpirà l'avversario, puoi difenderti meglio", ha concluso Moltke.

