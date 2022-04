https://it.sputniknews.com/20220406/in-bulgaria-in-corso-manifestazione-contro-gli-aiuti-militari-per-lucraina-15825997.html

In Bulgaria in corso manifestazione contro gli aiuti militari per l'Ucraina

Nella capitale Sofia si svolge davanti al parlamento una manifestazione contro le forniture di armi in Ucraina. 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T16:06+0200

bulgaria

ucraina

la situazione in ucraina

manifestazione

proteste

Una numerosa manifestazione contro gli aiuti militari destinati all'Ucraina si sta svolgendo davanti all'Assemblea popolare (parlamento) nella capitale bulgara Sofia, segnala la Radio nazionale bulgara (BNR). La manifestazione di protesta è stata organizzata dal partito "Rinascimento". Il suo leader, Kostadin Kostadinov, chiede le dimissioni del governo e afferma categoricamente che il suo partito non permetterà alla Bulgaria di immischiarsi nel conflitto russo-ucraino fornendo assistenza militare a Kiev.Diverse centinaia di persone prendono parte alla manifestazione, secondo la BNR. Di fronte all'edificio del parlamento è stato eretto un perimetro di sicurezza ed è aumentata la presenza della polizia.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

2022

